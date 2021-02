Busto Arsizio-Schwerin oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley (Di giovedì 4 febbraio 2021) oggi giovedì 4 febbraio (ore 20.00) si gioca Busto Arsizio-Schwerin, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021 di volley femminile. A Schwerin (Germania) va in scena l’ultima partita del secondo round robin della Pool A, al termine della conosceremo la classifica definitiva di questo raggruppamento. Ricordiamo che le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificano ai quarti di finale. Le Farfalle, dopo i match contro Scandicci e Asseco Resovia, si giocano il tutto per tutto contro la compagine tedesca padrona di casa: bisogna vincere a tutti i costi per provare a passaer il turno. Le lombarde hanno tutte le carte in regola per riuscirci contro comunque un avversario comunque importante, contro cui ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021)giovedì 4 febbraio (ore 20.00) si gioca, match valido per la fase a gironi della2021 difemminile. A(Germania) va in scena l’ultima partita del secondo round robin della Pool A, al termine della conosceremo la classifica definitiva di questo raggruppamento. Ricordiamo che le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificano ai quarti di finale. Le Farfalle, dopo i match contro Scandicci e Asseco Resovia, si giocano il tutto per tutto contro la compagine tedesca padrona di casa: bisogna vincere a tutti i costi per provare a passaer il turno. Le lombarde hanno tutte le carte in regola per riuscirci contro comunque un avversario comunque importante, contro cui ...

