Bollettino Coronavirus del 4 Febbraio 2021

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In data 4l’incremento nazionale dei casi è +0,52% (ieri +0,51%) con 2.597.446 contagiati totali, 2.076.928 dimissioni/guarigioni (+17.680) e 90.241 deceduti (+422); 430.277 infezioni in corso (-4.445). Ricoverati con sintomi -328 (19.743); terapie intensive +6 (2.151) con 147 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 270.142 tamponi totali (ieri 279.307) di cui 151.367 molecolari (ieri 157.931) e 118.775 test rapidi (ieri 121.376) con 93.437 casi testati (ieri 92.902); 13.659 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,05% (ieri 4,72% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,61% (ieri 14,19%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.746; Campania 1.544; Emilia Romagna 1.192; Lazio 1.174; Puglia 975; Veneto 896; Piemonte 807; Sicilia 789. In Lombardia curva +0,32% (ieri +0,32%) con 33.047 tamponi totali (ieri 38.651) di cui ...