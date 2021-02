Bodybuilding | Manuela consiglia | “Donne | non abbiate paura dei muscoli…”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 7 minutiNapoli – “Ilè uno degli sport che si associa maggiormente al mondo mascolino”. Mai affermazione fu più errata. Sono tante leche negli ultimi anni infatti si stanno dedicando a questa pratica e con ottimi risultati. Il problema è che la maggior parte sono spaventate di approcciarsi a questa disciplina per i soliti luoghi comuni della società in cui viviamo. La realtà dei fatti è però che che si tratta di uno sport come tanti altri ed in quanto tale si può raggiungere il benessere fisico e psicologico come racconta la culturista napoletanaRusso che ci ha gentilmente rilasciato una interessante intervista. Ciao, innanzitutto vuoi raccontarci come è nata questa tua passione per il body building?“Ciao, lascia in primis che io ti ringrazi per questa opportunità ...