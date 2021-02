Agroalimentare in Toscana: 39 progetti finanziati per 18 milioni di investimenti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Trentanove progetti finanziati per circa 18 milioni di euro di investimenti che saranno realizzati prevalentemente nei territori della Maremma. E’ questo l’esito del bando rivolto alle imprese agricole e agroalimentari che operano nell’ambito della trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli. E’ stata appena pubblicata da ARTEA la graduatoria della sottomisura 4.2, per l’operazione “investimenti nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli”, annualità 2020 nella quale sono individuate le domande ad oggi finanziabili (39 su 96 che hanno presentato domanda) in base alle risorse ad oggi messe a disposizione, pari a 7 milioni di euro, incrementate con recente delibera voluta dalla vicepresidente Stefania Saccardi. Attraverso il ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 5 febbraio 2021) Trentanoveper circa 18di euro diche saranno realizzati prevalentemente nei territori della Maremma. E’ questo l’esito del bando rivolto alle imprese agricole e agroalimentari che operano nell’ambito della trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli. E’ stata appena pubblicata da ARTEA la graduatoria della sottomisura 4.2, per l’operazione “nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli”, annualità 2020 nella quale sono individuate le domande ad oggi finanziabili (39 su 96 che hanno presentato domanda) in base alle risorse ad oggi messe a disposizione, pari a 7di euro, incrementate con recente delibera voluta dalla vicepresidente Stefania Saccardi. Attraverso il ...

Ultime Notizie dalla rete : Agroalimentare Toscana Export, Sace: la pandemia ha evidenziato "le potenzialità inespresse del Mezzogiorno"

Da parte loro, Lombardia, Emilia - Romagna, Veneto, Toscana e Piemonte, pur continuando a giocare ... Anche in queste regioni, il comparto agroalimentare è quello che ha saputo contenere maggiormente ...

Agroalimentare: l'olio toscano EVO diventa prodotto protetto in Giappone

... in particolare per il settore agroalimentare. Ringrazio il Giappone per un dialogo sempre ... Novità per la Toscana nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione Europea e il Giappone. ...

L'olio extravergine toscano diventa prodotto protetto in Giappone Toscana Notizie Agroalimentare in Toscana: 39 progetti finanziati per 18 milioni di investimenti

Rimandata al 2022 la XIV edizione di Terre di Toscana

Sarà rimandata al 2022 la XIV edizione di Terre di Toscana, che sarebbe dovuta svolgersi domenica 11 e lunedì 12 aprile 2021 all’Hotel UNA Esperienze Versilia Lido a Lido di Camaiore (Lu). Il perdurar ...

