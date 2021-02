Uomini e donne, Giacomo e Massimiliano sono i nuovi tronisti (Video) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle registrazione di Uomini e donne del 2 febbraio, sono stati presentati i due nuovi tronisti, Giacomo e Massimiliano. Il loro Video di presentazione è già disponibile da qualche ora su Witty Tv. Ma cosa sappiamo dei due nuovi protagonisti del Trono Classico? Giacomo è uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne Partiamo dal giovane Giacomo. Il ragazzo ha 25 anni e di professione fa il Video maker. Occhi e capelli chiari, viaggia molto per lavoro e ama suonare la chitarra. Crede molto nell’amicizia e si definisce timido e socievole allo stesso tempo. Giacomo ama discutere, convinto che attraverso il ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle registrazione didel 2 febbraio,stati presentati i due. Il lorodi presentazione è già disponibile da qualche ora su Witty Tv. Ma cosa sappiamo dei dueprotagonisti del Trono Classico?è uno deidiPartiamo dal giovane. Il ragazzo ha 25 anni e di professione fa ilmaker. Occhi e capelli chiari, viaggia molto per lavoro e ama suonare la chitarra. Crede molto nell’amicizia e si definisce timido e socievole allo stesso tempo.ama discutere, convinto che attraverso il ...

matteosalvinimi : ...L’Italia non merita di essere in ostaggio di incapaci, voltagabbana, perdenti seriali di elezioni e amanti delle… - SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - TeresaBellanova : Quando parliamo di piano vaccinale, di crisi economica, di giustizia, di scuola, di nuovo welfare, stiamo parlando… - CorbelliFranco : RT @matteosalvinimi: ...L’Italia non merita di essere in ostaggio di incapaci, voltagabbana, perdenti seriali di elezioni e amanti delle po… - tuttopuntotv : Uomini e donne, Giacomo e Massimiliano sono i nuovi tronisti (Video) #UominieDonne -