Ultime Notizie Roma del 03-02-2021 ore 14:10 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio crisi del governo Mattarella in carica draghi che accetta con riserva forze politiche divise la scelta di Mattarella ha subito dopo i colloqui con figo il fallimento dell’ incarico esplorativo spiazzato i partiti risulta il PD apre il MoVimento 5 Stelle si spacca il travaglio del centrodestra lo spread è in calo inflazione l’Istat dopo 8 mesi torna positiva più Zero 5 % a gennaio più 2 % sull’anno il tasso di inflazione anno del rosone stimata lo zero 9 % a gennaio in aumento dal meno zero 3 % di dicembre secondo una rapida stima diffusa da eurostat l’ufficio statistico dell’Unione Europea amministrazione giudiziaria per la società di navigazione privata Caronte & Tourist che si occupa del traghettamento tra le sponde calabresi e siciliane dello Stretto di Messina ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio crisi del governo Mattarella in carica draghi che accetta con riserva forze politiche divise la scelta di Mattarella ha subito dopo i colloqui con figo il fallimento dell’ incarico esplorativo spiazzato i partiti risulta il PD apre il MoVimento 5 Stelle si spacca il travaglio del centrodestra lo spread è in calo inflazione l’Istat dopo 8 mesi torna positiva più Zero 5 % a gennaio più 2 % sull’anno il tasso di inflazione anno del rosone stimata lo zero 9 % a gennaio in aumento dal meno zero 3 % di dicembre secondo una rapida stima diffusa da eurostat l’ufficio statistico dell’Unione Europea amministrazione giudiziaria per la società di navigazione privata Caronte & Tourist che si occupa del traghettamento tra le sponde calabresi e siciliane dello Stretto di Messina ...

