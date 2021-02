Tempi duri per Iconize: dopo il commento al vetriolo di Zorzi arriva la censura della Lamborghini (Di mercoledì 3 febbraio 2021) dopo il commento al vetriolo di Zorzi durante l’ultima puntata del GF Vip, per Iconize arriva un’altra doccia fredda: quella che fino a oggi è stata la sua migliore amica, Elettra Lamborghini, ha deciso di censurarlo dalla serie TV in cui racconta la sua vita: cosa sta succedendo Tempi bui per Marco Ferrero, noto a tutti come Iconize: dopo lo scandalo della finta aggressione omofoba, in realtà inscenata da lui stesso colpendosi con un surgelato, l’influencer è stato tagliato di netto dal mondo della TV, che ha optato per una censura nei suoi confronti. Sono tantissimi, infatti, a non vederlo di buon occhio dopo il surgelati-gate, al ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ilaldidurante l’ultima puntata del GF Vip, perun’altra doccia fredda: quella che fino a oggi è stata la sua migliore amica, Elettra, ha deciso dirlo dalla serie TV in cui racconta la sua vita: cosa sta succedendobui per Marco Ferrero, noto a tutti comelo scandalofinta aggressione omofoba, in realtà inscenata da lui stesso colpendosi con un surgelato, l’influencer è stato tagliato di netto dal mondoTV, che ha optato per unanei suoi confronti. Sono tantissimi, infatti, a non vederlo di buon occhioil surgelati-gate, al ...

SigCostantina : @grandehermano1 @Greg_75_ Esatto! È di tutti, non del M5S chiaro no?! Sei tu che insisti, io ho gia cominciato a po… - martadelsignore : Tempi duri per chi non è fidanzato dalla notte dei tempi e subisce il marketing martellante di San Valentino - akipopilo : RT @2631925: @b_baolo Saranno tempi duri, ma basta resistere con intelligenza - TechCorsair : @_Sazed Tempi duri per le teste di cazzo... - 2631925 : @b_baolo Saranno tempi duri, ma basta resistere con intelligenza -