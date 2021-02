"Su quella barca...". Prego? Il vip vuota il sacco, bollori con Dayane Mello (e pesantissimi dubbi): gelo in studio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonio Zequila, ospite di Pomeriggio 5 ha raccontato alla conduttrice del programma di Canale 5, Barbara d'Urso, il presunto flirt con Dayane Mello. Zequila la cercò per un film, parlando al telefono per due ore e mezzo. A causa del Covid questo film non si è più fatto, ma loro due hanno continuato a sentirsi. La Mello pare sia andata anche a Sorrento a metà giugno per scattare delle foto e lo avrebbe invitato in barca. Zequila ha raccontato che ha dovuto declinare l'invito perché era a Roma per lavoro. “Hai dato buca alla Mello!”, ha detto Serena Garitta, commentando le dichiarazioni di Zequila. Inoltre dopo tre mesi rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip, Zequila avrebbe parlato alla Mello di voler andare alle Maldive e Dayane avrebbe risposto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonio Zequila, ospite di Pomeriggio 5 ha raccontato alla conduttrice del programma di Canale 5, Barbara d'Urso, il presunto flirt con. Zequila la cercò per un film, parlando al telefono per due ore e mezzo. A causa del Covid questo film non si è più fatto, ma loro due hanno continuato a sentirsi. Lapare sia andata anche a Sorrento a metà giugno per scattare delle foto e lo avrebbe invitato in. Zequila ha raccontato che ha dovuto declinare l'invito perché era a Roma per lavoro. “Hai dato buca alla!”, ha detto Serena Garitta, commentando le dichiarazioni di Zequila. Inoltre dopo tre mesi rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip, Zequila avrebbe parlato alladi voler andare alle Maldive eavrebbe risposto ...

