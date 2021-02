Storie italiane, lite violenta tra Eleonora Daniele e Alba Parietti, la conduttrice dice “Non né vero quello che dici … (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Eleonora Daniele, da poco diventata mamma di una splendida bambina, è tornata subito in tv alla conduzione del suo programma mattutino che va in onda dal lunedì al venerdì “Storie italiane”. “Storie italiane” è un programma seguitissimo, e la sua conduttrice è molto amata. Eleonora Daniele ha anche raccontato la difficoltà di diventare mamma in tempo di covid e in tante si sono immedesimate vivendo la stessa situazione difficile. Per fortuna tutto è andato bene ed è tornata subito al lavoro. Eleonora Daniele si scontra con l’ospite Alba Parietti e dice “mi dissocio” Oggi ospite in collegamento di Eleonora ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 3 febbraio 2021), da poco diventata mamma di una splendida bambina, è tornata subito in tv alla conduzione del suo programma mattutino che va in onda dal lunedì al venerdì “”. “” è un programma seguitissimo, e la suaè molto amata.ha anche raccontato la difficoltà di diventare mamma in tempo di covid e in tante si sono immedesimate vivendo la stessa situazione difficile. Per fortuna tutto è andato bene ed è tornata subito al lavoro.si scontra con l’ospite“mi dissocio” Oggi ospite in collegamento di...

scialpi : @storie_italiane @eleonoradaniele @barbaradipalma Ciao ragazzi nel post che ho pubblicato non parlo di contratto… - infoitcultura : Storie Italiane, la denuncia di Emanuela Folliero: “Caduta in una trappola” - infoitcultura : Eleonora Daniele racconta: “Minacciata un’amica di Storie Italiane” - infoitcultura : Storie Italiane, dramma si ripete: “Hanno hackerato il mio profilo” - infoitcultura : Storie Italiane, il dramma di Emanuela Folliero: 'Foto private in mano ai turchi'. Rapina e ricatto, un caso inquie… -