Stalking nei confronti dell’ex moglie: Noci, arrestato 47enne Carabinieri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Noci hanno tratto in arresto A.P.M., 47enne, disoccupato, del luogo, raggiunto da un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Bari. L’arrestato non rassegnatosi alla separazione intervenuta dalla ex coniuge, aveva posto in essere dei comportamenti persecutori nei confronti della donna e pertanto era stato già colpito da un provvedimento di “divieto di avvicinamento”. Nonostante il divieto impostogli, l’uomo ha continuato a perseguitare la sua ex moglie, tempestandola di telefonate, messaggi, transitando sotto la sua abitazione e, addirittura, pedinandola e seguendola ovunque. Le molestie, denunciate dalla donna e documentate dai Carabinieri, sono andate avanti ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Stazione dihanno tratto in arresto A.P.M.,, disoccupato, del luogo, raggiunto da un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Bari. L’non rassegnatosi alla separazione intervenuta dalla ex coniuge, aveva posto in essere dei comportamenti persecutori neidella donna e pertanto era stato già colpito da un provvedimento di “divieto di avvicinamento”. Nonostante il divieto impostogli, l’uomo ha continuato a perseguitare la sua ex, tempestandola di telefonate, messaggi, transitando sotto la sua abitazione e, addirittura, pedinandola e seguendola ovunque. Le molestie, denunciate dalla donna e documentate dai, sono andate avanti ...

L’arrestato non rassegnatosi alla separazione intervenuta dalla ex coniuge, aveva posto in essere dei comportamenti persecutori nei confronti della donna e pertanto era stato già colpito da un provved ...

