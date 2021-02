Sci alpino, cancellata la prima prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le nevi tedesche sono maledette anche per gli uomini: dopo tutte le cancellazioni ed i cambi di programma della scorsa settimana con le donne, salta anche la prima prova cronometrata odierna della discesa libera maschile prevista a Garmisch, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. A causa dell’attuale situazione meteo e delle condizioni della pista, la giuria, insieme al comitato organizzatore locale, ha deciso di annullare la prova cronometrata di oggi. Al momento resta confermata la prova di domani, con orario da comunicare, che è necessaria per la disputa della gara di domenica. Infatti il fine settimana di gare prevede la disputa di un super-G ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le nevi tedesche sono maledette anche per gli uomini: dopo tutte le cancellazioni ed i cambi di programmascorsa settimana con le donne, salta anche laodiernaliberaprevista a, valida per la Coppa del Mondo di sci. A causa dell’attuale situazione meteo e delle condizionipista, la giuria, insieme al comitato organizzatore locale, ha deciso di annullare ladi oggi. Al momento resta confermata ladi domani, con orario da comunicare, che è necessaria per la disputagara di domenica. Infatti il fine settimana di gare prevede la disputa di un super-G ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Mondiali, parcheggi esauriti: in centro si entra solo col bus navetta

... organizzato per portare sino in centro le persone che verranno dal Cadore e lasceranno lì la loro auto, durante queste settimane dei Campionati del mondo di sci alpino. Il parcheggio scambiatore è ...

Cortina 2021, 'Insieme vinciamo': lo 'spot' del governo per i mondiali di sci

Dal 7 al 21 febbraio 2021 Cortina ospita i Campionati mondiali di sci alpino. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport contribuisce alla realizzazione dell'evento e promuove la campagna di comunicazione istituzionale in collaborazione con ...

Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali slalom Chamonix e superG Garmisch OA Sport Sci alpino, cancellata la prima prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch

Le nevi tedesche sono maledette anche per gli uomini: dopo tutte le cancellazioni ed i cambi di programma della scorsa settimana con le donne, salta anche la prima prova cronometrata odierna della dis ...

Le "bolle" anti Covid per i Mondiali di sci di Cortina 2021

AGI - 'Bolle' per gruppi di lavoro in aggiunta a tutte le misure anti contagio. È una delle novità pensata per gestire l'afflusso di ospiti ai Cortina Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, ...

