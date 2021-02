“Sarà un governo di alto profilo”. Sergio Mattarella, spunta il nome del “big” che mette (quasi) tutti d’accordo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, perché conferiscano la fiducia ad un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Conto quindi di conferire al più presto un incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili”. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, indica dopo l’esito negativo del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico. Mattarella ha convocato per domani mattina a mezzogiorno al Quirinale il professor Mario Draghi. “Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità di governo a base politica quella della maggioranza che sosteneva il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, perché conferiscano la fiducia ad undiche non debba identificarsi con alcuna formula politica. Conto quindi di conferire al più presto un incarico per formare unche faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili”. Sono le parole del presidente della Repubblica,, indica dopo l’esito negativo del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico.ha convocato per domani mattina a mezzogiorno al Quirinale il professor Mario Draghi. “Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità dia base politica quella della maggioranza che sosteneva il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarà governo Il bazooka di Mattarella mette sul tavolo super Mario. Due liste di ministri, una più politica e una solo tecnica

E' bene chiarire, a chi avesse in mente il boicottaggio di Super Mario, che ad ogni modo, anche se sfiduciato, sarà il suo governo a gestire i prossimi mesi. Prima di un ipotetico voto a luglio. ...

