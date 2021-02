Salvatore Antibo pronto per l’intervento chirurgico | “Finalmente”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex campione olimpico Totòsarà operato alla testa per ridurre il numero di attacchi epilettici: intervistato da PalermoLive, ha raccontato le sue sensazioni. Tony Duffy/AllsportVenerdì 5 febbraio, soprannominato Totò, finirà sotto i ferri in una struttura vicina a Catanzaro. L’ex mezzofondista italiano deve essere sottoposto a un delicato interventoalla testa per diminuire la frequenza degli attacchi epilettici che da tempo lo affliggono. Proprio a causa dell’epilessia l’ex atleta arrivò inaspettatamente ultimo ai mondiali di Tokyo del 1991 per una crisi durante la gara. Recentemente aveva spiegato alla Gazzetta dello Sport di avere una media di 60 attacchi epilettici mensili, il cui numero si sarebbe potuto ridurre solo attraverso l’operazione. ...