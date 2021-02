Rifle jeans tshirt e giubbotti a solo 2 euro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si chiude una storia tutta italiana, Il Tribunale di Firenze dopo aver dichiarato il fallimento della Rifle nel mese di ottobre 2020, il mese prossimo circa 70 mila capi di abbigliamento verranno messi in vendita a un prezzo stracciato 2,3 euro. Dove avverrà la svendita di abbigliamento Rifle? Il tribunale fallimentare è pronto per preparare Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si chiude una storia tutta italiana, Il Tribunale di Firenze dopo aver dichiarato il fallimento dellanel mese di ottobre 2020, il mese prossimo circa 70 mila capi di abbigliamento verranno messi in vendita a un prezzo stracciato 2,3. Dove avverrà la svendita di abbigliamento? Il tribunale fallimentare è pronto per preparare

MediasetTgcom24 : Rifle, fallito lo storico brand italiano: super svendita di jeans e felpe a 2 euro #Rifle - FedericoHoefer : Fallimento Rifle Jeans, in arrivo la super svendita: jeans e felpe - sono quasi introvabili ma ce ne sono ancora al… - FinanciaLounge : Maxi svendita per il #fallimento di #Rifle #jeans #moda #svendita - tariffando : Rifle svenderà jeans e felpe ad appena 2€! - StampaFin : Maxi-svendita per il fallimento di Rifle: jeans, camicie e scarpe a due euro L’istituto vendite giudiziarie sta org… -