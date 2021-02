Prenotare una visita medica online | vantaggi e come fare

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Monitoraggio a distanza di dispostivi medici, fascicolo sanitario elettronico, app per il tracciamento dei contagi. La pandemia da Covid-19 ha reso molto più familiari termini “digitali” che testimoniamo i cambiamenti attualmente in corso nel settore sanitario. Basti pensare che ormai, in Europa, ben l’81% degli operatori sanitari (il 69% in Italia) utilizza la cartella elettronica, ed il 62% (67% in Italia) ha adottato i sistemi di prescrizione elettronici,riportato dal report Digital transformation: Shaping the future of European healthcare pubblicato da Deloitte Centre for Health Solutions. Più della metà di specialisti e medici di famiglia, poi, usano l’email e WhatsApp per scambiare dati, immagini e informazioni con i pazienti. È in atto, insomma, una trasformazione digitale che potrà fornirci nel prossimo futuro un supporto per la nostra quotidianità, ...