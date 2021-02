Perché Salvini può salvare Draghi. Report YouTrend-CZ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Matteo Salvini deciderà le sorti di Mario Draghi? Con i Cinque Stelle lacerati sulla fiducia al governo di salvezza nazionale, è il capo del Carroccio a trovarsi in mano il pallino della crisi. Lo svelano le ultime stime di YouTrend-Cattaneo-Zanetto per la Camera e il Senato. Numeri alla mano, “se la Lega votasse sì o si astenesse, Draghi avrebbe facilmente la maggioranza alla Camera, anche in caso di voto contrario del M5S”, scrive il giornale fondato da Lorenzo Pregliasco. “Se Salvini optasse invece per il no, allora tutto dipenderebbe dai 5 Stelle”. ? Stime YouTrend-@CattaneoZanetto sulla fiducia a #Draghi Se la #Lega votasse sì o si astenesse, Draghi avrebbe facilmente la maggioranza alla #Camera, anche in caso di voto contrario del #M5S. Se ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Matteodeciderà le sorti di Mario? Con i Cinque Stelle lacerati sulla fiducia al governo di salvezza nazionale, è il capo del Carroccio a trovarsi in mano il pallino della crisi. Lo svelano le ultime stime di-Cattaneo-Zanetto per la Camera e il Senato. Numeri alla mano, “se la Lega votasse sì o si astenesse,avrebbe facilmente la maggioranza alla Camera, anche in caso di voto contrario del M5S”, scrive il giornale fondato da Lorenzo Pregliasco. “Seoptasse invece per il no, allora tutto dipenderebbe dai 5 Stelle”. ? Stime-@CattaneoZanetto sulla fiducia a #Se la #Lega votasse sì o si astenesse,avrebbe facilmente la maggioranza alla #Camera, anche in caso di voto contrario del #M5S. Se ...

E ha aggiunto: "Ovviamente dico ipotesi perché dobbiamo aspettare che prima ci sia un contenuto ... Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno comunque detto di volere prima sentire cosa avrà da dire loro ...

Mentre i suoi alleati si muovono con passi più felpati, anche perché più manovrieri nel contribuire ... Anche Salvini vuole le elezioni subito, a parole. 'Non abbiamo pregiudizi nei confronti di Draghi. ...

