Parigi | furgoncino sui pedoni | un morto e un ferito

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)sui: panico nel quartiere La Défense. L’uomo al volante è stato arrestato dopo il tentativo di fuga Getty ImagesSi è subito pensato che si trattasse di un evento di natura terroristica ma così non è stato. Oggi nel quartiere degli affarino, La Défense, un uomo ha rubato un, si è lanciato suie ha provocato la morte di un persona e il ferimento di un’altra. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, giudice ad avvocato nero: “Sei laureato” L’individuo è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. Accertato che non si è trattato di un attentato non è scattata alcuna allerta. Resta comunque da capire il motivo di tale gesto che ha provocato un lutto e avrebbe potuto causare anche danni più gravi. Al momento sembra ...