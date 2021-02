Ora tutti aspettano la prima mossa di Draghi

Leggi su agi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - Non è più 'Conte o morte', e al momento non può esserlo visto che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incaricato Mariodi formare un esecutivo. Ora il pressing è ben preciso, è affinché ci sia un esecutivo politico, che non sia formato da tecnici e soprattutto che tenga ben presente il programma della maggioranza. È soprattutto il Movimento 5 stelle a spingere ma la posizione si è comunque ammorbidita rispetto a ieri sera, il no è a un esecutivo che - per usare le parole di un 'big' pentastellato - dalla prossima settimana prenda il Mes e tolga il reddito di cittadinanza. La linea del Movimento 5 stelle resta ostile ad un esecutivo vissuto come espressione dei poteri forti, dell'establishment, per usare le parole di Di Battista e gli input di Beppe Grillo già da ieri sera. "Un governo tecnico non fa il bene del Paese, abbiamo già dato", ...