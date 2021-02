(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Obi-Wan, la miniserie Disney+ con protagonista il maestro Jedi, sta per vedere la luce e l'inizio delleè imminente, come conferma la startorna a parlare di Obi-Wan, la serie Disney+ che espande la saga di Star Wars e che lo vedrà di nuovo nei panni del protagonista, fornendo nuovi dettagli sull'imminente inizio delle. Durante un'intervista con il comico Eddie Izzard,ha fornito qualche breve aggiornamento riguardo all'imminente serie di Obi-Wanche dovrebbe uscire su Disney +: "Cominceremo a girare in tarda primavera e penso che gireremo a Los Angeles. È tutto così divertente, ogni settimana ci mandano aggiornamenti e ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Obi-Wan Kenobi: ecco dove e quando inizieranno le riprese, parola di Ewan McGregor - JustNerd_IT : Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor conferma quando e dove verrà girata la serie - Leggi l'articolo completo s… - CAMPO_66 : @ObiWan33424278 @Adnkronos Obi Wan nei miei studi non ho mai incrociato le tue pubblicazioni scientifiche cosa mi s… - MangaForevernet : ? Obi-Wan Kenobi, aggiornamenti sulla serie da Ewan McGregor ? ? - aleiandi : Aiutami Obi- Wan #Mattarella , sei la mia unica speranza. #maratonamentana -

Ultime Notizie dalla rete : Obi Wan

Ewan McGregor torna a parlare diKenobi , la serie Disney+ che espande la saga di Star Wars e che lo vedrà di nuovo nei panni del protagonista, fornendo nuovi dettagli sull'imminente inizio delle riprese. Durante un'...Condividi Tweet Email Condividi Sono anni che i fan vogliono rivedere Ewan McGregor nel ruolo diKenobi . Sono passati più di 15 anni dalla sua ultima apparizione nei panni del Jedi e, finalmente, è arrivata la conferma che la serie sull'iconico personaggio si farà, con l'attore come ...Obi-Wan Kenobi, la miniserie Disney+ con protagonista il maestro Jedi, sta per vedere la luce e l'inizio delle riprese è imminente, come conferma la star Ewan McGregor. Ewan McGregor torna a parlare d ...Ewan McGregor conferma che la serie Obi-Wan Kenobi sarà girata a Los Angeles e le riprese inizieranno in tarda primavera ...