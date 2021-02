Non Ci resta che il crimine la trama del film stasera su Rai Movie mercoledì 3 febbraio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non Ci resta che il crimine il film stasera su Rai Movie, trama e trailer Non Ci resta che il crimine è il film scelto per la prima serata di mercoledì 3 febbraio su Rai Movie una commedia che dal presente ci riporta nell’Italia del 1982, della vittoria dei Mondiali di Spagna e della banda della Magliana. Diretto da Massimiliano Bruno e scritto con Nicola Guaglianone e Menotti, il film ha incassato oltre 4 milioni di spettatori; è stato realizzato un sequel che però non è ancora uscito al cinema causa pandemia. Non ci resta che il crimine la trama del film per tutta la famiglia su Rai ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non Ciche ililsu Raie trailer Non Ciche ilè ilscelto per la prima serata disu Raiuna commedia che dal presente ci riporta nell’Italia del 1982, della vittoria dei Mondiali di Spagna e della banda della Magliana. Diretto da Massimiliano Bruno e scritto con Nicola Guaglianone e Menotti, ilha incassato oltre 4 milioni di spettatori; è stato realizzato un sequel che però non è ancora uscito al cinema causa pandemia. Non ciche illadelper tutta la famiglia su Rai ...

SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - graziano_delrio : Il @pdnetwork ha lavorato per dare una soluzione a una crisi che il Paese non meritava, guardando solo all'interess… - DarioNardella : #Firenze torna negli anni 70’ per qualche giorno. Piazza della Signoria ospita l’affascinante set della serie l’… - GHERARDIMAURO1 : RT @aciapparoni: Chiarisco mio pensiero: che Conte, Casalino, Travaglio e Scanzi siano stati spazzati via è un bene x il Paese. Ora il #cen… - MassMing : che si può fare? 1) assaltare i palazzi armi in pugno 2) provare a fare politica nelle condizioni date, per rendere… -