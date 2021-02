Milan, il calciomercato ha lanciato un segnale: i rossoneri vogliono vincere subito (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Milan ha chiuso il calciomercato invernale da vero protagonista. Ora Pioli ha una rosa in grado di lottare fino alla fine per il vertice Il Milan è stato senza dubbio il vero protagonista del calciomercato invernale della Serie A: il club rossonero ha infatti effettuato tre acquisti e tre cessioni a gennaio riuscendo ad allungare la rosa di Stefano Pioli e, al contempo, ad epurare chi era ormai di troppo. ACQUSTI – Con Meité (prestito oneroso da 500 mila euro), Mario Mandzukic (a parametro zero) e Fikayo Tomori (prestito con diritto di riscatto da 28 milioni) Maldini e Massara hanno praticamente rinforzato ogni reparto della rosa senza spendere di fatto un euro per i cartellini dei tre calciatori. Il centrale inglese e il centravanti croato hanno già dimostrato la bontà dell’investimento fatto, per Meité ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilha chiuso ilinvernale da vero protagonista. Ora Pioli ha una rosa in grado di lottare fino alla fine per il vertice Ilè stato senza dubbio il vero protagonista delinvernale della Serie A: il club rossonero ha infatti effettuato tre acquisti e tre cessioni a gennaio riuscendo ad allungare la rosa di Stefano Pioli e, al contempo, ad epurare chi era ormai di troppo. ACQUSTI – Con Meité (prestito oneroso da 500 mila euro), Mario Mandzukic (a parametro zero) e Fikayo Tomori (prestito con diritto di riscatto da 28 milioni) Maldini e Massara hanno praticamente rinforzato ogni reparto della rosa senza spendere di fatto un euro per i cartellini dei tre calciatori. Il centrale inglese e il centravanti croato hanno già dimostrato la bontà dell’investimento fatto, per Meité ...

