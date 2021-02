Mattioli Confitarma | audizione alla Camera | Recovery Plan | misure insufficienti per il comparto marittimo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Le sei missioni in cui si articolerà il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) rappresentano sfide ambiziose per il nostro Paese e un’importante occasione di crescita e sviluppo. In particolare, digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, transizione ecologica, infrastrutture e mobilità, istruzione e formazione, ricerca e cultura, per avere successo devono necessariamente prevedere specifiche azioni mirate al trasportonel suo complesso”. Lo ha affermato Mario, presidente di, nel corso dell’di fronteIX Commissione Trasporti delladei Deputati, nell’ambito dell’esame in sede consultiva della proposta di Pnrr–. “Purtroppo – ha aggiunto ...

InfoMarittime : Ha guidato la Lloyd Sardegna dal 1967 al 2006. A lungo nel consiglio federale di Confitarma. Mattioli: se ne va il… - VitodeCeglia : %Mattioli (#Confitarma): “#Londra pronta a riformare #registro e #tonnagetax” -

Ultime Notizie dalla rete : Mattioli Confitarma

Il Denaro

Mario, Presidente, accoglie la notizia circolarizzata dall'IMO, che conferma l'attenzione del Governo italiano per il comparto marittimo e per i suoi lavoratori. 'Tale ...Mario, presidente di, accoglie la notizia diffusa dall'Imo, che conferma l'attenzione del Governo italiano per il comparto marittimo e per i suoi lavoratori. "Tale ...“Le sei missioni in cui si articolerà il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) rappresentano sfide ambiziose per il nostro Paese e un’importante occasione di crescita e sviluppo. In particola ...Mattioli: "Impossibile perdere l'occasione per mettere il mare al centro della ripresa di un'economia blu sostenibile" ...