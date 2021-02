Mario Draghi accetta l’incarico con riserva: dopo le consultazioni arriverà la decisione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 3 febbraio 2021 si scrive forse, una nuova pagina della storia politica del nostro paese. Tutto però dipenderà da quello che accadrà nelle prossime ore, dopo che Mario Draghi, incontrerà i rappresentati dei partiti per capire se c’è la possibilità di formare un Governo. Mario Draghi infatti ha accettato l’incarico affidato dal presidente Sergio Mattarella ma con riserva. Nelle prossime ore quindi, avrà modo di prendere la sua decisione finale. Le parole di Draghi nel discorso dopo l’incontro con Mattarella: “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia. È un momento difficile e rispondo positivamente all’appello del Capo dello Stato. ” E ancora: “Vincere la pandemia, completare la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 3 febbraio 2021 si scrive forse, una nuova pagina della storia politica del nostro paese. Tutto però dipenderà da quello che accadrà nelle prossime ore,che, incontrerà i rappresentati dei partiti per capire se c’è la possibilità di formare un Governo.infatti hatoaffidato dal presidente Sergio Mattarella ma con. Nelle prossime ore quindi, avrà modo di prendere la suafinale. Le parole dinel discorsol’incontro con Mattarella: “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia. È un momento difficile e rispondo positivamente all’appello del Capo dello Stato. ” E ancora: “Vincere la pandemia, completare la ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, le dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario #Draghi al termine del colloquio con il Presidente… - Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - Cesare14931834 : RT @LucaBellinzona: Molti fini analisti politici da divano parlano di #Draghi come nuovo Mario Monti. Peccato che Monti salì al governo qua… - Crynek82 : RT @fanpage: Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi -