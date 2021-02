M5s, Di Battista: 'No a Draghi, lo votino i partiti dell'establishment' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Quel che penso è che il governo Draghi lo debbano votare i rappresentanti dell'establishment'. Lo scrive l'esponente del M5s Alessandro Di Battista. 'Lo voti la Meloni - aggiunge - che ha già detto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Quel che penso è che il governolo debbano votare i rappresentanti'. Lo scrive l'esponente del M5s Alessandro Di. 'Lo voti la Meloni - aggiunge - che ha già detto ...

Corriere : La svolta lacera il M5S. Di Battista: Draghi? No all’apostolo delle élite - Corriere : La svolta lacera il M5S. Di Battista: Draghi? no all’apostolo delle élite - repubblica : Crisi di governo, esplode il M5S. Scissione e processo ai vertici Di Battista : “Arriva l’apostolo delle élite” - ossoropul : Il M5S non può appoggiare Draghi, altrimenti permette alla Lega di stare all'opposizione. M5S avrà futuro solo stan… - babetta123 : -