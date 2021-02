L'edicola diventa mobile e viaggia in Ape car, dopo Milano il bis a Varese (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - L'informazione e la cultura viaggiano su tre ruote, quelle di un'Ape car, e raggiungono anche quelle zone dove non ci sono più chioschi, risucchiati nel buco nero della crisi delle edicole. E' il progetto Quisco, che nasce da un'idea di Andrea Carbini, "da una vita nella carta", già ideatore anni fa delle librerie Ubik. L'edicola torni a vendere giornali non caramelle All'Agi ha raccontato il suo 'sogno', gli obiettivi e gli sviluppi imminenti che lo vedranno triplicare la flotta: all'Ape-edicola che da un anno viaggia per le vie di Milano senza sosta, presto se ne aggiungerà un'altra a Varese e, poco dopo, una terza, ancora a Milano. Insomma un successo di clienti e fatturato che smentisce chi dice che i giornali cartacei sono morti. Tutto sta ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - L'informazione e la culturano su tre ruote, quelle di un'Ape car, e raggiungono anche quelle zone dove non ci sono più chioschi, risucchiati nel buco nero della crisi delle edicole. E' il progetto Quisco, che nasce da un'idea di Andrea Carbini, "da una vita nella carta", già ideatore anni fa delle librerie Ubik. L'torni a vendere giornali non caramelle All'Agi ha raccontato il suo 'sogno', gli obiettivi e gli sviluppi imminenti che lo vedranno triplicare la flotta: all'Ape-che da un annoper le vie disenza sosta, presto se ne aggiungerà un'altra ae, poco, una terza, ancora a. Insomma un successo di clienti e fatturato che smentisce chi dice che i giornali cartacei sono morti. Tutto sta ...

