InNova Bergamo | “Ripartiamo dai quartieri per una comunità unita”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha aperto le iscrizioni per l’anno 2021. L’associazione cittadina politico-culturale fondata da Giorgio Gori (quando ancora non era sindaco di) va verso i 10 anni di età e ha un progetto molto chiaro destinato a, la sua città. “Siamo un cantiere di idee – ha dichiarato il presidente Niccolò Carretta – che ha come focus il cittadino. Abbiamo un profondo rapporto con la Lista Gori che consideriamo un nostro sottoinsieme, ma come associazione raccogliamo e aggreghiamo anime diverse”. Al centro del cuore dii gruppi di lavoro formati da cittadini. L’osservatorio urbanistico capitanato dall’architetto Nicola Agazzi, con lo scopo di riqualificare la città con interventi strutturali con l’obiettivo anche di recuperare i contenitori dismessi. Il gruppo di lavoro sulla ...