In ritardo con l'affitto, ragazza di 21 anni pestata a manganellate dal proprietario di casa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Era in ritardo con il pagamento dell' affitto e per questo motivo il proprietario di casa ha pensato bene di sequestrarla e picchiarla, a calci e pugni ma anche con un manganello . È l'agghiacciante ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Era incon il pagamento dell'e per questo motivo ildiha pensato bene di sequestrarla e picchiarla, a calci e pugni ma anche con un manganello . È l'agghiacciante ...

riotta : 'Ritardo nei vaccini' è una frase: riempitela con i volti di nonni, nonne, padri, madri, sorelle, fratelli, figli,… - riotta : ll giornalismo mondiale guarda all'Intelligenza Artificiale in redazione. Quello italiano prova a mettersi alla par… - riotta : La verità, malinconica ma da ammettere, è che sui vaccini gli europei si sono mossi con ritardo, burocratico e pasticcione. #COVID19 - LucaMailbox : RT @PAnnicchino: Al Quirinale si arriva con 6 minuti di anticipo. Non si annunciano dirette che iniziano un'ora in ritardo. Cominciamo con… - escargo88907834 : RT @timoteocarpita: Poi un giorno capiranno che non si può affidare 'il più grande partito della sinistra italiana' alla 'gioventù comunist… -