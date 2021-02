Grillo sbatte la porta in faccia a Draghi | «Il M5S non voterà mai la fiducia a suo governo»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – L’ingloriosa fine di Giuseppe Conte non è stata una mazzata solo per l’ex avvocato del popolo, che probabilmente è destinato a tornare nell’anonimato. Chi ci ha rimesso di più sono stati soprattutto i grillini. Perché Conte era un loro uomo, era l’ultima foglia di fico che nascondeva un consenso popolare che ormai non c’è più. Con la caduta di «Giuseppi», insomma, il M5S è condannato è diventare sempre più marginale anche in parlamento. D’altra parte, quello di Marioè proprio il nome in grado di unire una maggioranza che può fare a meno dei pentastellati. Non può spiegarsi altrimenti la presa di posizione di Beppe: «Leali a Conte, no a».chiude aQuesto è quanto ril’Adnkronos, che ha captato le voci ...