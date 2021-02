Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi e lo sporco incidente con un uccello (video) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi nel giardino del Grande Fratello Vip 5 un uccello ha centrato la faccia di Giulia Salemi con i suoi escrementi: ecco il video. Giulia Salemi ha avuto un incidente piuttosto disgustoso con un uccello, che ha deciso di fare i suoi bisogni sulla faccia della concorrente del Grande Fratello Vip 5. Oggi pomeriggio mentre Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi erano nel giardino uno stormo di uccelli è passato sopra Cinecittà, i volatili che si affollano sulla casa del Grande Fratello Vip 5 sono accolti sempre con Grande entusiasmo dai gieffini, forse perchè sono uno dei pochi contatti che hanno con la realtà ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi nel giardino delVip 5 unha centrato la faccia dicon i suoi escrementi: ecco ilha avuto unpiuttosto disgustoso con un, che ha deciso di fare i suoi bisogni sulla faccia della concorrente delVip 5. Oggi pomeriggio mentre Maria Teresa Ruta eerano nel giardino uno stormo di uccelli è passato sopra Cinecittà, i volatili che si affollano sulla casa delVip 5 sono accolti sempre conentusiasmo dai gieffini, forse perchè sono uno dei pochi contatti che hanno con la realtà ...

