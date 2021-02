Governo: in corso colloquio Fico-Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - E' in corso a Montecitorio il colloquio tra il premier incaricato, Mario Draghi, e il presidente della Camera Roberto Fico. Subito dopo, Draghi si recherà al Palazzo Madama per incontrare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - E' ina Montecitorio iltra il premier incaricato, Mario, e il presidente della Camera Roberto. Subito dopo,si recherà al Palazzo Madama per incontrare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Ultime Notizie dalla rete : Governo corso Governo, Draghi accetta con riserva: 'Ai partiti chiedo unità. 4 le priorità'

Percepito come un vaccino per salvare l'Italia alla deriva, il Governo che Draghi si appresta a ...elaborato una serie di progetti per rendere il Paese competitivo e riavviare l'economia nel corso e ...

L'anatema di Galli sulla Capua: "Lei al governo? Non è adeguata"

... chi sarà il successore di Roberto Speranza? Al netto delle ipotesi di un governo 'misto', tra ... Non ha nessuna esperienza di sanità pubblica' , ha dichiarato con tono lapidario nel corso di un ...

Governo, trattative in corso: giustizia al centro. Apertura M5s su Lodo Orlando Corriere della Sera Crisi di governo: se salta anche Draghi salta il Paese

Se però un senatore a testa di un partito dal due e mezzo per cento sta riuscendo a giocarsi il restante novantasette e mezzo, i giocati avrebbero da rifletterci più di un po’. Non so se sia un eserci ...

Navalny fa tremare Putin: l'oppositore condannato a 3 anni

Nelle ultime settimane, abbiamo assistito anche alle proteste anti-governative in corso in Russia. Vediamo chi è Navalny e perchè fa tremare Putin.

