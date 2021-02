Governo Draghi: Crimi contrario, centro dx diviso e PD in silenzio. Ci sono i numeri? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente Mattarella ha convocato oggi alle 12 Mario Draghi con l’idea di dar vita a un Governo ‘tecnico’, “che non debba identificarsi con alcuna formula politica”, ma Vito Crimi tuona e tira fuori il M5S. Ci sono i numeri? “Il M5S non voterà un Governo tecnico presieduto da Draghi”: è con queste parole che Vito Crimi, capo politico del M5S, prende posizione rispetto all’ipotesi, ormai praticamente certa, di un “Governo istituzionale” (ossia un Governo tecnico) a guida Mario Draghi: “Una tale tipologia di esecutivi è già stata adottata in passato, con conseguenze estremamente negative per i cittadini italiani” sottolinea ancora Crimi, ma per una posizione ufficiale del Movimento ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente Mattarella ha convocato oggi alle 12 Mariocon l’idea di dar vita a un‘tecnico’, “che non debba identificarsi con alcuna formula politica”, ma Vitotuona e tira fuori il M5S. Ci? “Il M5S non voterà untecnico presieduto da”: è con queste parole che Vito, capo politico del M5S, prende posizione rispetto all’ipotesi, ormai praticamente certa, di un “istituzionale” (ossia untecnico) a guida Mario: “Una tale tipologia di esecutivi è già stata adottata in passato, con conseguenze estremamente negative per i cittadini italiani” sottolinea ancora, ma per una posizione ufficiale del Movimento ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - sabrinaterazzi : RT @Aramcheck76: Un Governo Goldman Sachs per contrastare la crisi sociale e combattere la povertà. L'ultima volta ci siamo trovati bene, n… - Stefano48151306 : RT @matteorenzi: Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente #Mattar… -