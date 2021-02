GF Vip, Dayane Mello dopo la tragica notizia ha ricevuto fuori un’inaspettata sorpresa: “E’ stato il primo ad abbracciarmi” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) GF Vip, Dayane Mello dopo la notizia della morte del fratello Lucas ha visto proprio il conduttore: “E’ stato il primo ad abbracciarmi”, cos’ha raccontato. La morte del fratello di Dayane Mello, la concorrente del Grande Fratello Vip è arrivata improvvisamente, e ha spezzato quel momento di quiete, trasformandolo in profondo dolore. La modella, dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) GF Vip,ladella morte del fratello Lucas ha visto proprio il conduttore: “E’ilad”, cos’ha raccontato. La morte del fratello di, la concorrente del Grande Fratello Vip è arrivata improvvisamente, e ha spezzato quel momento di quiete, trasformandolo in profondo dolore. La modella,L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

