Gattuso torna Gattuso: il Napoli difende lo 0-0 contro l'Atalanta

Il Napoli è ben più che convalescente. Il Napoli è una squadra che dopo 14 mesi non ha una propria identità di gioco, e Gattuso è tornato all'idea che più gli si addice: una difesa più o meno a oltranza. Metodo che in fondo ha portato i migliori risultati della sua gestione. Questa sera, contro l'Atalanta in Coppa Italia, Gattuso è tornato all'antico. Consapevole della inferiorità del suo Napoli rispetto all'avversario, il tecnico ha impostato l'intera partita in chiave difensiva. E alla fine è stato anche premiato. Il Napoli ha raccolto un prezioso 0-0 che lascia apertissima la qualificazione per la finale. l'Atalanta ai punti avrebbe stravinto ma il calcio non è il ...

