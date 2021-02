Fassina | aprire stagione costituente

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Oggi, ricorre il 150-esimo anniversario di Roma Capitale. Sarebbe dovuta essere un’occasione importante per tutta l’Italia, non soltanto per i romani. Un’occasione per riflettere sul senso della nostra unita’ nazionale, sulla funzione storica della Capitale della Repubblica, sulle condizioni per esercitare appieno i suoi compiti istituzionali e morali, oltre che economici.” “Invece, il 150-esimo passa come una ricorrenza burocratica, senza alcun pathos. È la conferma dei problemi storico-politici nel rapporto della nazione con la ‘sua’ Capitale, conquistata dopo l’unificazione.” “Come scrivono grandi conoscitori di Roma e dell’Italia, Vittorio Emiliani e Walter Tocci, Roma e’ Capitale ‘malamata’, e’ ‘citta’ coloniale’ per una parte consistente delle classi dirigenti nazionali.” “Affrontare il nodo originario e’ condizione necessaria perla ...