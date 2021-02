Draghi ha un ostacolo: si chiama Conte (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chiudete gli occhi, e immaginate la scena. Giuseppe Conte che, in questo tornante storico, fa il discorso che non ti aspetti, compiendo quel salto, dall’antipolitica alla grande politica, nel quale la leadership cessa di essere esercizio personale del potere e diventa cura dell’interesse generale: “Signori, di fronte al drammatico appello del capo dello Stato che chiama tutti a un’assunzione di responsabilità, abbiamo tutti, e io per primo che ho cercato di onorare il compito con impegno e lealtà repubblicana, il dovere di una risposta al paese sostenendo lo sforzo di un grande patrimonio dell’Italia come Mario Draghi per uscire dalla crisi. In questo momento c’è in gioco l’Italia, qualcosa di più grande dei destini personali e noi tutti abbiamo il dovere di essere all’altezza del momento”. E adesso, riaprite gli occhi, in una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chiudete gli occhi, e immaginate la scena. Giuseppeche, in questo tornante storico, fa il discorso che non ti aspetti, compiendo quel salto, dall’antipolitica alla grande politica, nel quale la leadership cessa di essere esercizio personale del potere e diventa cura dell’interesse generale: “Signori, di fronte al drammatico appello del capo dello Stato chetutti a un’assunzione di responsabilità, abbiamo tutti, e io per primo che ho cercato di onorare il compito con impegno e lealtà repubblicana, il dovere di una risposta al paese sostenendo lo sforzo di un grande patrimonio dell’Italia come Marioper uscire dalla crisi. In questo momento c’è in gioco l’Italia, qualcosa di più grande dei destini personali e noi tutti abbiamo il dovere di essere all’altezza del momento”. E adesso, riaprite gli occhi, in una ...

C'è qualcosa di drammatico in questo 'fuori sincrono', tra la crucialità del momento e la sua gestione, come se non fosse evidente che un'eventuale rinuncia di Draghi rappresenterebbe il collasso ...

DRAGHI: IL CURRICULUM DI UN PRIVATIZZATORE

Quello di Draghi è quindi un profilo decisamente controverso ed è curiosa la definizione ... L'unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. ...

Mattarella e Draghi sono rimasti a colloquio per più di un'ora, al termine della quale il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, ha annunciato che “il professor Draghi si è riservato di acce ...

E adesso, riaprite gli occhi, in una giornata straordinaria vissuta con spirito ordinario, come se il governo Draghi fosse un “ter” legato alla permanenza di questo o quel ministro, accettabile se c’è ...

