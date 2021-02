Dayane Mello al Gf Vip, morto in incidente il fratello Lucas in Brasile (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ morto in un incidente stradale in Brasile Lucas Mello , il fratello della modella brasiliana naturalizzata italiana Dayane che partecipa su Canale 5 al Grande fratello Vip. Dayane ha appreso la notizia... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’in unstradale in, ildella modella brasiliana naturalizzata italianache partecipa su Canale 5 al GrandeVip.ha appreso la notizia...

