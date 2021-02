Crisi di governo, è il giorno di Draghi: Crimi dice subito no, ma M5s rischia la spaccatura (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La carta Draghi giocata dal Quirinale, dopo il nulla di fatto dell'esploratore Roberto Fico, è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica. 'Non voteremo l'esecutivo tecnico', ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La cartagiocata dal Quirinale, dopo il nulla di fatto dell'esploratore Roberto Fico, è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica. 'Non voteremo l'esecutivo tecnico', ...

