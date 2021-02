Coronavirus, a Napoli 16 studenti e 2 docenti positivi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 16 gli studenti, 2 i docenti e 1 unità del personale non docente a essere risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore a Napoli. Questi i dati diffusi dall‘Asl Napoli 1 centro. Nel dettaglio, nel distretto sanitario 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo), è risultato positivo 1 studente della scuola dell’infanzia; 1 della primaria; 1 della scuola secondaria di I grado e 1 della scuola secondaria di II grado. Nel distretto sanitario 27 (Arenella, Vomero) sono risultati positivi al Covid 1 docente di scuola primaria; 1 studente della scuola secondaria di I grado e 2 della scuola secondaria di II grado. A Chiaiano-Piscinola-Marianella 1 unità del personale non docente, della scuola primaria e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono 16 gli, 2 ie 1 unità del personale non docente a essere risultatial Covid-1924 ore a. Questi i dati diffusi dall‘Asl1 centro. Nel dettaglio, nel distretto sanitario 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo), è risultato positivo 1 studente della scuola dell’infanzia; 1 della primaria; 1 della scuola secondaria di I grado e 1 della scuola secondaria di II grado. Nel distretto sanitario 27 (Arenella, Vomero) sono risultatial Covid 1 docente di scuola primaria; 1 studente della scuola secondaria di I grado e 2 della scuola secondaria di II grado. A Chiaiano-Piscinola-Marianella 1 unità del personale non docente, della scuola primaria e ...

