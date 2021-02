Conte: "Ho sbagliato a dimettermi". Palazzo Chigi però smentisce. Cosa farà ora il professore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Virgolettati smentiti di fatto - scrive Tgcom24 - da Palazzo Chigi. Da lui nessuna posizione pubblica "Il Presidente del Consiglio, dopo le dimissioni rassegnate al Capo dello Stato, ha ritenuto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Virgolettati smentiti di fatto - scrive Tgcom24 - da. Da lui nessuna posizione pubblica "Il Presidente del Consiglio, dopo le dimissioni rassegnate al Capo dello Stato, ha ritenuto di ...

Corriere : Conte lascia con amarezza: «Ho sbagliato a dimettermi, forse se non lo avessi fatto...» - Corriere : Crisi, Pier Ferdinando Casini: «Conte ha sbagliato tutto, teatrino imbarazzante» - infoitinterno : Governo, Conte: 'forse ho sbagliato a dimettermi' - paoloigna1 : Il vero obiettivo era lui e tutti questi mesi è stato scritto più volte. Lui è il suo entourage però non hanno sapu… - GirolamoNavarra : RT @Corriere: Conte lascia con amarezza: «Ho sbagliato a dimettermi, forse se non lo avessi fatto...» -