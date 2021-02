Borja Valero | “Firenze resterà casa mia anche quando smetterò di giocare”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Intervistato da FanPage, il centrocampista della Fiorentina,, ha parlato del momento inviola e della voglia di tornare anel mercato estivo. Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere tornato a quella che è statamia per diverso tempo e chetaledi. Avevo diverse offerte la scorsa estate,di tornare in Spagna, e questa cosa mi ha fatto felice, maè arrivata quella danon ho avuto dubbi e abbiamo deciso di tornare qui. Purtroppo le cose non stanno andando nel modo sperato, sul campo la squadra non dimostra quello che vale “sulla carta”. Dobbiamo e possiamo fare di più ...

FcInterNewsit : Borja Valero: 'Inter, bilancio assolutamente positivo. Sono soddisfatto di quello che ho fatto' - FiorentinaUno : BORJA VALERO, 'Avevo diverse richieste ma non ho avuto dubbi. Resteremo a vivere a Firenze' -… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CENTROCAMPISTA - Borja Valero: 'La Fiorentina è casa mia, resterò a vivere a Firenze' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL CENTROCAMPISTA - Borja Valero: 'La Fiorentina è casa mia, resterò a vivere a Firenze' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CENTROCAMPISTA - Borja Valero: 'La Fiorentina è casa mia, resterò a vivere a Firenze' -

Ultime Notizie dalla rete : Borja Valero

A centrocampo Amrabat in cabina di regia con Bonaventura emezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Venuti e Biraghi. In attacco tandem offensivo composto da Vlahovic e Ribery. QUI ...Dalla Comunità Autonoma di Madrid al Granducato di Toscana. Il viaggio diè stato lungo e per niente semplice ma lui non è mai stato il tipo da abbattersi, si è conquistato i suoi spazi e ha costruito il suo casato. Non è blasfemia chiamarlo "Duca" . Ha ...Intervistato da Fanpage, Borja Valero ha parlato così della situazione attuale alla Fiorentina e del proprio futuro dopo il ritiro: "Sono molto contento di essere tornato a quella ...La Fiorentina fa gli onori di casa all'Inter nel 21° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e le indicazioni per guardare la gara in tv e streaming.