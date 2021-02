ATP Cup 2021 | Matteo Berrettini cancella Gael Monfils e manda l’Italia in semifinale! Francia battuta 2-0

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ATP Cupdi tennis si tinge di azzurro:batte per 2-0 laal termine del secondo singolare della seconda giornata del Girone C ed è già in semifinale.superaimponendosi per 6-4 6-2 in un’ora e mezza e rende ininfluente il doppio conclusivo, che si giocherà ugualmente. Nel primo setparte male, cedendo il servizio nel quarto game, conche scappa sul 4-1 non pesante. L’azzurro reagisce e trova il controbreak nel settimo gioco, operando l’aggancio nell’ottavo, dopo averto tre palle del 3-5.va in difficoltà anche nel nono gioco ed ai vantaggisale 5-4 e va a servire per il set, tenendo la ...

Tennisnewsroom : RT @FiorinoLuca: Lavoro compiuto! #Berrettini e #Fognini vincono i loro rispettivi match di singolare. L’Italia passa il girone e approda… - zazoomblog : VIDEO ATP Cup 2021 Fognini-Paire 6-1 7-6 (2): highlights e sintesi. Italia ad un passo dalle semifinali - #VIDEO… - Luk824 : RT @FiorinoLuca: Lavoro compiuto! #Berrettini e #Fognini vincono i loro rispettivi match di singolare. L’Italia passa il girone e approda… - Andre3520 : RT @FiorinoLuca: Lavoro compiuto! #Berrettini e #Fognini vincono i loro rispettivi match di singolare. L’Italia passa il girone e approda… - LolloCarini00 : L'#Italia è in semifinale all'#ATPCup: Matteo #Berrettini batte #Monfils, 2-0 sulla Francia -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cup

Taggia . Fabio Fognini e Matteo Berrettini riescono a battere Dominic Thiem e Dennis Novak nel doppio maschile dell'2021, gara a squadre in scena a Melbourne Park. Il tennista di Arma di Taggia dopo aver perso contro Dennis Novak nel singolo maschile, si rifà vincendo il doppio per 6 - 1 6 - 4. La sfida ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - L'Italia di Vincenzo Santopadre supera l'Austria per 2 - 1 nel confronto che ha aperto il Gruppo C della. La mattinata nella John Cain area, l'impianto di Melbourne Park intitolato alla memoria dell'ex Primo Ministro del Victoria, era in realtà cominciata con lo show contro pronostico di Dennis ...L'ATP Cup 2021 di tennis si tinge di azzurro: l'Italia batte per 2-0 la Francia al termine del secondo singolare della seconda giornata del Girone C ed è già in semifinale. Matteo Berrettini supera Ga ...Avversario tosto per Serena Williams, Pironkova paga 4 volte la posta. Stephens sfavorita contro la Fernandez nel terzo WTA di Melbourne ...