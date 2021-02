Aree inquinate, dalla Regione un bando da 16 milioni per intervenire nelle zone da bonificare (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e si ha tempo fino a metà marzo per presentare l'istanza. Il provvedimento - redatto dal dipartimento Acque e rifiuti e a firma del dirigente ... Leggi su seguonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilè stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e si ha tempo fino a metà marzo per presentare l'istanza. Il provvedimento - redatto dal dipartimento Acque e rifiuti e a firma del dirigente ...

È attivo il bando da 16,6 milioni di euro destinato alla bonifica di aree inquinate in Sicilia. L'avviso consentirà di intervenire sui numerosi siti censiti all'interno del Piano regionale delle bonifiche classificati secondo un diverso ordine di pericolosità. Il ...

attivo il bando da 16,6 milioni di euro destinato alla bonifica di aree inquinate in Sicilia. L'avviso consentirà di intervenire sui numerosi siti censiti all'interno del Piano regionale delle bonifiche classificati secondo un diverso ordine di pericolosità. Il ...

