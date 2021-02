Vaccino Sputnik V efficace al 91 | 6% Pubblicati i dati dei test

(Di martedì 2 febbraio 2021) IlV èal 91,6% contro il Covid e i suoi sintomi. Lo provano studi clinicidalla rivista medica The Lancet , convalida esperti indipendenti. I risultati ...

repubblica : Covid, il vaccino russo Sputnik funziona, ecco i dati - RobTallei : Il vaccino russo Sputnik V ha un'efficacia del 91,6% secondo i dati sulla terza fase di sperimentazione pubblicati… - Corriere : Sputnik, il vaccino russo efficace al 91,6%: i risultati su Lancet - Silvioilmacca : RT @CdT_Online: Vladimir Putin lo sta usando per ridisegnare la geopolitica mondiale: parliamo del vaccino che arriva da Est e che, secondo… - ygranelenco : RT @ilpost: Il vaccino russo Sputnik V ha un’efficacia del 91,6 per cento -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Sputnik

IlV è efficace al 91,6% contro il Covid e i suoi sintomi. Lo provano studi clinici pubblicati dalla rivista medica The Lancet , convalidati da esperti indipendenti. I risultati ...In generale l'efficacia delAstra Zeneca risulta inferiore rispetto a quella dei vaccini a RNA messaggero, come quelli di Pfizer/Biontech e Moderna, già autorizzati dall'autorità europea (EMA)...La rivista scientifica Lancet ha pubblicato i risultati preliminari della sperimentazione sul vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V (nome ...Il vaccino russo Sputnik V ha un’efficacia del 91,6% contro il Covid-19 e i suoi sintomi, secondo un’analisi di studi clinici pubblicata dalla rivista Lancet e confermata da esperti indipendenti. I ri ...