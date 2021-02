Una Vita, anticipazioni spagnole: addio a Felipe? (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo aver annunciato la fine delle riprese, Una Vita si appresta a girare il gran finale e stanno già spuntando le prime indiscrezioni su come potrebbero concludersi le vicende di Acacias 38. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna, il pubblico ha già avuto modo di assistere ad uno degli episodi più drammatici degli ultimi tempi, ossia quello dell'attentato anarchico che ha raso al suolo il quartiere facendo innumerevoli vittime tra i quali Antonito e Carmen Palacios. Dopo quel terribile evento, c'è stato un salto temporale che ha permesso l'ingresso di nuovi personaggi e che ha focalizzato l'attenzione soprattutto su Ramon e Felipe le cui esistenze sono state completamente stravolte. Il Palacios, rimasto vedovo, vedrà incrinarsi sempre più il suo rapporto con la nuora Lolita e infatti ad un certo punto si trasferirà dall'Alvarez ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo aver annunciato la fine delle riprese, Unasi appresta a girare il gran finale e stanno già spuntando le prime indiscrezioni su come potrebbero concludersi le vicende di Acacias 38. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna, il pubblico ha già avuto modo di assistere ad uno degli episodi più drammatici degli ultimi tempi, ossia quello dell'attentato anarchico che ha raso al suolo il quartiere facendo innumerevoli vittime tra i quali Antonito e Carmen Palacios. Dopo quel terribile evento, c'è stato un salto temporale che ha permesso l'ingresso di nuovi personaggi e che ha focalizzato l'attenzione soprattutto su Ramon ele cui esistenze sono state completamente stravolte. Il Palacios, rimasto vedovo, vedrà incrinarsi sempre più il suo rapporto con la nuora Lolita e infatti ad un certo punto si trasferirà dall'Alvarez ...

borghi_claudio : Vedo molti, anche intelligenti, che non esiterebbero a far entrare in casa una tigre convinti che così terrebbe lon… - Mov5Stelle : Oggi sono oltre 3 milioni gli italiani in difficoltà che possono permettersi una vita più dignitosa grazie al soste… - Pres_Casellati : 76 anni fa l’estensione del diritto di voto consentiva alle donne di partecipare alla vita politica. Una conquista… - 3omAleom : La mia vita e'una Finestra che guarda al mondo #Poesiaperlasera - prettywho_ : Vorrei comprare tutti i cappotti su Vinted, ma non capisco la taglia, le 46 sono giganti di spalle e di vita, ma po… -