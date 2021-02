Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise (Di martedì 2 febbraio 2021) Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent'anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei Tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei Tumori. L'incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Ildisegnadella radiologia interventistica. Negli ultimi vent'anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia deie nel miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuaresempre più efficaci. È cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei. L'incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 ...

