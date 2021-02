“Terra Carta” | l’iniziativa green del principe Carlo

Leggi su ck12

(Di martedì 2 febbraio 2021) Poco meno di un mese fa ilha annunciato e lanciato “, un’iniziativa che riprendendo la Magnache il Re Giovanni d’Inghilfirmò nel 1215, servirà, come riporta il The Telegraph “a rilanciare il mondo naturale”. (Photo by Ian Forsyth – WPA Pool/Getty Images)Da sempre attento ai temi ambientali l’erede al trono un mese fa aveva espresso timore per l’andamento climatico – dichiarando “cosa dirò a mio nipote?”. Lanciando “” ilpunta a concretizzare l’impegno per l’ambiente, augurando che questo possa portare investimenti a favore delle causa climatica da parte dei governi e degli attori industriali. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ripartire dallaeconomy per ...