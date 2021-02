Svelati nuovi dettagli su Star Trek: Picard 2 (Di martedì 2 febbraio 2021) Star Trek: Picard 2, Patrick Stewart svela nuovi dettagli sulla seconda stagione. Le riprese inizieranno a febbraio Patrick Stewart ha svelato dettagli importanti sulla seconda stagione di ‘Star Trek: Picard’, che debutterà prossimamente su Amazon Prime Video. Le riprese, invece, partiranno a febbraio, dopo il lungo posticipo a causa della pandemia. “Verrà introdotto un altro aspetto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 2 febbraio 2021)2, Patrick Stewart svelasulla seconda stagione. Le riprese inizieranno a febbraio Patrick Stewart ha svelatoimportanti sulla seconda stagione di ‘’, che debutterà prossimamente su Amazon Prime Video. Le riprese, invece, partiranno a febbraio, dopo il lungo posticipo a causa della pandemia. “Verrà introdotto un altro aspetto… L'articolo Corriere Nazionale.

reendpasfou : RT @quattroruote: #Tesla, svelati i restyling della #ModelS e della #ModelX: gli interni delle due #elettriche sono rivoluzionati dal nuovo… - AlienoGrigio17 : Tutti a caccia di un ministero. ?Ecco i nomi di chi è in corsa Parte il #totoministri per sistemare le poltrone nel… - OutOfBitit : Galaxy A52 e A72 5G svelati da Evan Blass: nuovi dettagli su design, hardware e fotocamere - kalang25 : RT @badtasteit: Le follie dell'imperatore: svelati nuovi dettagli delle lotte interne alla #Disney durante la produzione - Paola49495258 : Can Yaman svelati i nuovi progetti ,reciterà in una Miniserie tv italian... -