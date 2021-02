Red Bull-Ferrari | ecco la vettura per il DTM

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) La notizia circolava già da alcune settimane ma adesso è ufficiale: la Redschiererà dueper la prossima stagione del DTM. In particolare, le vetture utilizzate saranno due 488 GT3 Evo preparate da AF Corse. Una grande notizia, che avevamo già anticipato nella prima metà del mese scorso. Red, confermato l’accordo per il DTM Attraverso un post sui social e relativo comunicato diffusi da RedMotorsports, sono state rivelate anche le livree delle due. Una rispecchia le tonalità della monoposto del team di Milton Keynes in Formula 1, mentre l’altra porta i colori del marchio di moda premium AlphaTauri. Il proprietario di AF Corse Amatoha espresso tutta la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto. “Questa ...