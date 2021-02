Patroni Griffi: emergenza non tollera ‘vuoti di potere’ (Di martedì 2 febbraio 2021) La "moltiplicazione degli atti regolativi", che ha sprigionato una "massa di prescrizioni" dai "contenuti frammentati", ha sottoposto a una "inedita" tensione l'ordinamento giuridico e lo stesso tessuto politico e istituzionale. I rapporti "problematici" tra Governo e Parlamento, da un lato, e Centro e autonomie territoriali, dall'altro, sono un altro elemento di criticità emerso, come la gestione delle misure di emergenza sanitaria e evidenziando anche falle nella riforma del 2001. Il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, giurista ed ex gran commis, nella sua Relazione sulla attività della giustizia amministrativa fotografa il 2020, l'anno dell'emergenza sanitaria che ha messo a dura prova tutti. Da conoscitore della macchina amministrativa dello Stato - avendo alle spalle decenni trascorsi ai ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 2 febbraio 2021) La "moltiplicazione degli atti regolativi", che ha sprigionato una "massa di prescrizioni" dai "contenuti frammentati", ha sottoposto a una "inedita" tensione l'ordinamento giuridico e lo stesso tessuto politico e istituzionale. I rapporti "problematici" tra Governo e Parlamento, da un lato, e Centro e autonomie territoriali, dall'altro, sono un altro elemento di criticità emerso, come la gestione delle misure disanitaria e evidenziando anche falle nella riforma del 2001. Il presidente del Consiglio di Stato, Filippo, giurista ed ex gran commis, nella sua Relazione sulla attività della giustizia amministrativa fotografa il 2020, l'anno dell'sanitaria che ha messo a dura prova tutti. Da conoscitore della macchina amministrativa dello Stato - avendo alle spalle decenni trascorsi ai ...

