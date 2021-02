Palermo | Castagnini e il calciomercato | “Ecco cosa ha chiesto Boscaglia | ha fatto errori come tutti noi Credo ancora in questa squadra | tutto sullo sfogo di Saraniti”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Una sessione diasfittica, opaca e deludente. Desolatamaente in linea con il percorso agonistico ed i risultati in campionato fin qui ottenuti.Ildi proprietà di Hera Hora, guidato sul piano dirigenziale dall'amministratore Rinaldo Sagramola con l'ausilio di Renzonell'ambito della direzione sportiva, non haregistrare particolari sussulti in sede di finestra invernale della campagna trasferimenti.L'unico tassello aggiunto al mosaico è stato il centrocampista, ex Reggina, Francesco De Rose. Il classe 1987 è certamente un profilo in grado di apportare personalità, esperienza e geometrie in zona nevralgica, fornendo un contributo significativo alla causa rosanero. Tuttavia, il verdetto insindacabile del campo, con i relativi riflessi in classifica, avrebbe suggerito interventi ben ...

Ilha cercato l'occasione per l'ultimo giorno di mercato:ha ascoltato proposte per Corrado e Saraniti , che sono stati individuati come i più papabili a lasciare i rosa. Per il ...Ultimo giorno di mercato senza sorprese per il. Il direttore sportivo, Renzo, era all'Hotel Sheraton di Milano per valutare qualche occasione last - minute, sia in entrata che in uscita, ma nessun affare ha convinto il club ...Nessun colpo di scena! Ma non ci sorprende: in questo modo lo avevamo pensato e così il mese di gennaio si è trascinato. Per quanto ci sia dispiaciuto rispondere sempre e laconicamente "NO" ad ogni vo ...Nell'ultimo giorno di mercato il d.s. Castagnini on acquista nessuno. E' De Rose l'unico rinforzo di gennaio per il tecnico ...